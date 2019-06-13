13.06.2019 09:59
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Arda Turan'ın Galatasaray'a transferini duyurdular

Geçen sezon kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynayan Barcelonalı futbolcu Arda Turan için İspanyol basınından sürpriz bir haber geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor.

Geçen sezon Başakşehir'de geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle zor günler geçiren Arda Turan için İspanyol basınından Galatasaray sesleri yükselmeye devam ediyor. Mundo Deportivo'nun yaptığı haberin ardından Sport Gazetesi de Arda Turan'ın Fatih Terim ile arasını yumuşattığını ve "evine" dönmek istediğini yazdı.

Sport Gazetesi'nin "Arda Turan Galatasaray'a dönmek istiyor" başlıklı haberinde Barcelona'nın bonservis bedeli talep etmediği vurgulanırken, 2020'ye kadar kiralık sözleşmesinin bulunduğu Başakşehir'in ise Arda için Galatasaray'dan bir miktar para istediği kaydedildi.

Arda Turan, Galatasaray'a dönmek istese de, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir takım kurmaya çalışan sarı-kırmızılı ekibin henüz bu yönde bir girişimi olmadı.

OKAN BURUK: "ARDA TURAN SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninin ardından açıklama yapmış ve "Arda Turan sözleşmeli bir oyuncumuz. O da diğer oyuncularımız gibi kampa katılacak ve bize katkı vermeye çalışacak." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle 2011'de ayrılan Arda, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 16 maçta 793 dakika süre alırken, 3 asist yaptı ancak gol bulamadı.

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferini duyurdular

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Mundo Deportivo, Başakşehir, Arda Turan, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (28)
DEDE:basakseır galata saray
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GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ:bu pislik gs ye dönerse kombinemi iptal ederim
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TAYFUN AKALIN:Mundo, sen karışma bizim işimize lütfen! Biz Galatasaraylıların bir çoğu Arda''yı GS''de istemiyoruz! Hem Fatih Terim''e karşı yaptığı saygısızlık, hem gazeteciyi dövmesi hem de Türkiye''ye dönüşte ilk tercihinin para olması, onun GS defterini kapattı. . .
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METİN:GERÇEK GSLİDİR FATİH HOCA ADAM EDER BENCE GELMELİDİR
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ŞAPKACI:ŞİMDİ BURAYA YORUM YAPSAM AKYAZILI HEMEN BABA BABA DİYE PEŞİMDEN GELECEK.
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