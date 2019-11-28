Arda Turan'ın Galatasaray'daki pozisyonu belli oldu!

Geçen haftaki Başakşehir maçında eski hocası Fatih Terim'in elini öperek geçmişteki hataları için özür dileyen Arda Turan, devre arasında yuvasına geri dönmeye hazırlanıyor.

Taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan ve performasıyla da gözden düşen Belhanda'nın satılması, buradan gelecek parayla takviyelerin yapılması, 10 numaralı formanın da yeniden Arda Turan'a verilmesi planlanıyor.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Sarı- Kırmızılılar, 32 yaşındaki Arda için Barcelona veya Başakşehir'e herhangi bir bonservis ya da kiralama ücreti de ödemeyecek.