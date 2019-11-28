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Arda Turan'ın Galatasaray'daki pozisyonu belli oldu!

Fatih Terim'in elini öperek özür dileyen Arda Turan, Terim'in kendisini affetmesiyle devre arasında yuvasına geri dönmeye hazırlanıyor. Devre arasında transferinin gerçekleşmesi beklenen Arda'nın yeniden 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

28.11.2019 08:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:39

Geçen haftaki maçında eski hocası Fatih Terim'in elini öperek geçmişteki hataları için özür dileyen Arda Turan, devre arasında yuvasına geri dönmeye hazırlanıyor.

Taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan ve performasıyla da gözden düşen Belhanda'nın satılması, buradan gelecek parayla takviyelerin yapılması, 10 numaralı formanın da yeniden Arda Turan'a verilmesi planlanıyor.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Sarı- Kırmızılılar, 32 yaşındaki Arda için Barcelona veya Başakşehir'e herhangi bir bonservis ya da kiralama ücreti de ödemeyecek.

Arda Turan'ın Galatasaray'daki pozisyonu belli oldu!

Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (15)
ADINIZI YAZIN:Arda Efeliği bırakmış mali krize mi girdi acaba
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AYDIN:özür dilemesi ve barışması güzel bedava gelmeside güzel ancak futbol olarak bir katkısının olacagını düşünmüyorum emre mor gibi
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ONUR:GS YE BU YAKIŞIRDI ZATEN KENDİSİ VE TARAFTARI GİBİ OLAN ADAMI GERİ ALDI KUTLARIZ
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12345:bi sen eksiktin, takım zaten yokları oynuyor gel ortalığı karıştır iyice.
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HMM BAK HELE:gs kendi ipini çekti böylece
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ADINIZI YAZIN:Desenize bu takım gerileme dönemine girdi
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YAZACAM:gerileme değil dağılma dönemine girdi:D:D
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CONSINOV:Bu mu kurtarıcı seçildi :)) getirmeyin şöyle tipleri, takımın hem kalitesini hem ahlak seviyesini düşürüyor !
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GS AŞKI:İS TEE Mİİİ YOOO RUZZZZZZ
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GADDAR:ARDA YI GÜNAHIM KADAR SEVMİYORUM AMA, BELHANDA BEDEVîSî 10 NUMARAYI GİYECEĞİNE ARDA GİYSİN. . .
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