18 Şubat 2019, 22:00
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Arda Turan'ın Hareketi, Mete Kalkavan'ın Kararını Değiştirmedi!

Antalyaspor-Başakşehir maçında Hakem Mete Kalkavan, bir pozisyonda taç atışını Başakşehir'e verdi. Bunun üzerine Arda Turan hakeme, "Top benden çıktı" dedi. Ancak Kalkavan kararını değiştirmedi ve topu Başakşehir'e verdi.

Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçında karşılaşmanın 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Başakşehir atağında Antalyasporlu Nazım Sangare topu Arda'ya çarptırıp taça attı. Ancak Hakem Mete Kalkavan topun Nazım'dan çıktığını işaret ederek topu Başakşehirlilere verdi.

BAŞAKŞEHİRLİLER TOPU AUTA GÖNDERDİ

Arda Turan topun kendisininden çıktığını söylemesine rağmen Kalkavan, kararını değiştirmedi ve kendisine itiraz eden Nazım Sangare'ye sarı kart gösterdi. Başakşehirli oyuncular da taç atışı sonrası topu auta gönderdi.

Başakşehir,Antalyaspor,Arda Turan,Mete Kalkavan


YORUMLAR (15)
FOFANA: Hakemler aldığınız para helal mi
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FENERBAHÇE Lİ : Bende gariban birine yardım mı etti acaba dedim
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YAVUZ: Bilalin takımı
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YUHSİZE: Adamlar söke söke aldı 3 puanı.Ligde tek futbol oynayan takım.
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