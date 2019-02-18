Arda Turan'ın Hareketi, Mete Kalkavan'ın Kararını Değiştirmedi!

Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçında karşılaşmanın 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Başakşehir atağında Antalyasporlu Nazım Sangare topu Arda'ya çarptırıp taça attı. Ancak Hakem Mete Kalkavan topun Nazım'dan çıktığını işaret ederek topu Başakşehirlilere verdi.

BAŞAKŞEHİRLİLER TOPU AUTA GÖNDERDİ

Arda Turan topun kendisininden çıktığını söylemesine rağmen Kalkavan, kararını değiştirmedi ve kendisine itiraz eden Nazım Sangare'ye sarı kart gösterdi. Başakşehirli oyuncular da taç atışı sonrası topu auta gönderdi.