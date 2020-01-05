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Arda Turan kadroda yok

Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Medipol Başakşehir'in Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosuna dahil edilmedi.

05.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:39 Arda Turan kadroda yok
Devre arası transfer döneminde adı ile anılan Arda Turan, Medipol 'in 'da gerçekleştireceği kampın kadrosuna dahil edilmedi.

Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Başakşehir'de ikinci devre hazırlıkları başlıyor. Bugün Antalya'ya gelecek olan turuncu-lacivertliler, yarın akşam çalışmalara başlayacak. İstanbul ekibinde, transfer dönemi için adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, kadroya dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcunun, Kasımpaşa müsabakasından önce arkadaşlarıyla vedalaştığı öne sürülmüştü. - ANTALYA

Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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