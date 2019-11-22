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Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!

Medipol Başakşehirli Arda Turan, maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarıldı ve elini öptü.

22.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:04

Medipol forması giyen Arda Turan, Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı. Kritik maç öncesinde EURO 2016'da prim kriziyle arası açılan Fatih Terim ile Arda Turan'ın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olmuştu.

Arda Turan maç öncesi Galatasaraylı oyuncularla tokalaşarak Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına gitti ve eski hocasına sarıldı. İkili kısa bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar dileklerinde bulundu.

Öte yandan objektiflere yansıyan görüntülerde deneyimli oyuncu, Fatih Terim'in elini öptü. İşte o görüntü.

Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!

Fatih Terim, Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (13)
TAHA:GELSİN ARTIK ARDA ODA DERS ALDI ARTIK TAKIMA RUH LAZIM BU AKŞAM OYNAYANLARDAN DAHA ÇOK GALATASARAYLI
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HAKAN ŞÜKÜR:Kıskananlar çatlasın
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FTHYLMZ:hayatın özeti TERCİHLERİNİN KARŞILIĞINI YAŞARSIN
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CERASUN:Paranın gözü kör olsun para için birbirlerini s atmışlardı
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BİN ALİ İN ALİ:adam olacak adam
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FATİH TURAN:tencere kapak
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HASAN ŞAŞ:Özlenen tablo bu
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KSK Lİ MESUT:Söyle bana arkadaşını , söyleyeyim senin ne olduğunu hesabı, hocası ne ki , öğrencisi ne olsun...
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ADINIZI YAZIN:herkez gunahkardir bu dunyada onun icin kimseyi suclamayin ey alim
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UZAYLİ:Merak eden kimse yok. Bunlar yok olsunlar Türk sporundan.
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