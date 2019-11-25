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Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor!

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, İspanyol ekibinde oynadığı dönemde oturduğu evin parasını ödemediği için mahkemelik oluyor.

25.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:57

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak İspanyol ekibi 'dan Medipol 'e transfer olan Arda Turan 'da mahkemelik oluyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda'nın Barcelona'daki ev sahibi, oyuncunun kendisine borcu olduğunu iddia etti.

BORCU 400 BİN EURO

Arda Turan'ın Barcelona'daki ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç aylık kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti. Mundo Deportivo'dan Joan Poqui'nin haberine göre; Arda Turan, eski ev sahibine olan 400 bin Euro'luk borcunu ödemedi.

EVE ZARAR VERMİŞ

Turan'ın borcunun 100 bin Euro'sunun kira borcu, kalan 300 bin Euro'sunun ise eve zarar verdiği için olduğu belirtildi. Ev sahibi, Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirterek, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor!

Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, İspanya, Spor

Kaynak: İHA


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EMRE:Şenol Güneş: Bu borcu hepimiz taktık, el birliği ile o İspanyol ev sahibine borç taktık. Arda masum!
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