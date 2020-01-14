Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra henüz takım bulamayan Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola ile görüştüğü ve kendisine takım bulmasını istediği iddia edilmişti. Milli futbolcudan iddialara yanıt geldi.

Arda Turan yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Mino Raiola'yı hayatı boyunca hiç görmediğini ifade etti.

"HİÇ GÖRMEDİM, HİÇ KONUŞMADIM"

32 yaşındaki milli futbolcu, "Bugün basın organlarında yer alan ve Mino Raiola ile telefonda görüştüğümü iddia eden haberlerin gerçekle alakası yoktur. Yazının orijinal başlığında yazarın bunun bir 'hayal ürünü' diyalog olduğunu belirtmesine rağmen medyamızın gerçekmiş gibi yansıtması da basit bir İngiliz çevirinin doğru yapılamamış olduğunu gösteriyor. Adı geçen menajeri hayatımda hiç görmedim, kendisiyle hiç konuşmadım. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur. Saygılarımla" ifadeleriyle iddiayı yalanladı.