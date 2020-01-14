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Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı

The Guardian yazarı Jonathan Liew'ın Arda Turan ile Mino Raiola arasındaki geçtiğini öne sürdüğü telefon konuşmasına milli futbolcudan yalanlama geldi.

14.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:36

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra henüz takım bulamayan Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola ile görüştüğü ve kendisine takım bulmasını istediği iddia edilmişti. Milli futbolcudan iddialara yanıt geldi.

Arda Turan yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Mino Raiola'yı hayatı boyunca hiç görmediğini ifade etti.

"HİÇ GÖRMEDİM, HİÇ KONUŞMADIM"

32 yaşındaki milli futbolcu, "Bugün basın organlarında yer alan ve Mino Raiola ile telefonda görüştüğümü iddia eden haberlerin gerçekle alakası yoktur. Yazının orijinal başlığında yazarın bunun bir 'hayal ürünü' diyalog olduğunu belirtmesine rağmen medyamızın gerçekmiş gibi yansıtması da basit bir İngiliz çevirinin doğru yapılamamış olduğunu gösteriyor. Adı geçen menajeri hayatımda hiç görmedim, kendisiyle hiç konuşmadım. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur. Saygılarımla" ifadeleriyle iddiayı yalanladı.

Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı

Mino Raiola, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (8)
FERHAT:Kimse seni almaz ARDA.. 3 lige marş marş hadi bakım..
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HAKKI:MİLLİ FUTBOLCU DENİYOR YAZIDA NERESİ MİLLİ BUNUN MİLLİĞİMİ KALMIŞ
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AYŞEGÜL:PARASI OLMASA, YÜZÜNE BAKILMIYANLARDAN. NOKTA.
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HABER OLSUN DİYE HABER ...:CANI SIKILAN ASILSIZ HABER YAPIYOR BU NASIL GÜNDEM MEDYA SIRF ARDAYI GÜNDEME TAŞIMAK İÇİN YAPILIYOR AMA GEÇMİŞ UNUTULMUYOR . . BİR İNSAN İTİBARINI ÇİRKİNLİKLERLE KAYBETTİYSE NE YAPARSANIZ YAPIN NAFİLE . .
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EMOXXX:ARDA DİYE YAZILIR ADAM DİYE OKUNUR
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ADAM OL:Ergen adamlığın kelime anlamını öğren öyle yorum yap. . . Adamlık boş laf olsun diye kullanılabilecek bir sıfat değildir. Hele ki Arda hiç değil.
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SPORTİNG:arda boşuna aramasın valla bulamaz baksan adamın tipine hiç futbol oynayacak tip var mı bunda
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EMOXXX:arda turan adamdır aksini iddia eden fenerlidir. hanginiz arda turan kadar galatasaray l ı
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