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Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer oluyor

Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan'ı devre arasında transfer edecek. Sarı-kırmızılı takım bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

20.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:25

Galatasaray- maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öperek özür dileyen aradaki buzları eriten Arda Turan, sarı-kırmızılı formaya her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Güneş'te yer alan habere göre kulüp yönetimiyle görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu, bir aksilik yaşanmaması halinde sezonun ikinci yarısında parçalı forma ile sahaya çıkacak. Boş mukaveleye imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLECEK

2011 yılında ayrıldığı yuvasına 9 yıl sonra geri dönüş yapacak olan Arda, Başakşehir'de beklentileri karşılayamasa da Galatasaray cephesi ona joker gözüyle bakıyor. Oyuncu için de bonservis ödenmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in, Arda Turan'ı 10 numara ve kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda'ya kolaylık göstereceğini açıklamıştı.

Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer oluyor

Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (8)
EMOXX: Ben bir sakınca görmüyorum. Eğer ardanın durumlarını x bir futbolcu ismi rodriges olsaydı mesela atlatico ve barcelonada oynamış olsaydı şimdi kapısında yatıyorduk. . .
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ALİ: İşte şimdi bitti Galatasaray .
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ANTİ-ARDA: Arda galatasaraya gelirse ben galatasaray taraftarı olmaktan vazgeçerim. . . .
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SELİM: Kesinlikle istemiyoruz, taraftara sorun bakalim kac istiyor bunu.
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HAHA HAHA: bu para nasıl birşey adama düşman elini bile öptürüyor
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HAKİCİO: Has evlatsın sen dön yuvana. .
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KİMLİKS!İZ ..: GS , Fatih terim Arda''yı alırsa , biterler unutulmazlar . . . Kesinlikle olmazzz . ?
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ: Sonunda itelettiler cimboma , basın ve medya saolsun .
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