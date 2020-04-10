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Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı

Futbolcu Arda Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde söz verdiği 100 bin maskenin ilk bölümünü dağıttığını duyurdu.

10.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:18
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Futbolcu Arda Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde söz verdiği 100 bin maskenin ilk bölümünü dağıttığını duyurdu.
Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Arda, "Dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu farketmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Arda Turan, Instagram, Spor
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