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Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı

Son olarak Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını arkadaşlarıyla birlikte dağıttı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

10.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:29

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında futbolcu Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan maske dağıtırken fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı

"SİZ GERÇEK KAHRAMANLARSINIZ"

Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi kivarsınız. Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu farketmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız" dedi.

İşte o paylaşım:

Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Arda Turan, Spor
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