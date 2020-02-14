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Arda Turan, Urawa Reds ile görüşme halinde

Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'la anlaşma sağlayamayan Arda Turan, Japonya Ligi takımlarından Urawa Reds ile görüşme halinde.

14.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:06

Ani bir kararla 'le yollarını ayırdıktan sonra 'a transfer olmak için son dakikaya kadar beklemesine rağmen sarı kırmızılı yönetimin vetosuna takılan Arda Turan'a 'dan teklif geldiği öğrenildi.

ARDA TURAN JAPONYA'YA SICAK BAKIYOR

Şu anda Barcelona'nın futbolcusu olarak görünmesine rağmen Katalan ekibinin kesinlikle düşünmediği tecrübeli oyuncuya Urawa Reds'in talip olduğu ortaya çıkarken, Arda Turan'un bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Damiao, İniesta, David Villa, Vermaelen, Jo gibi ünlü yıldız futbolcuların top koşturduğu ligde mücadele etmeye hazırlanan Arda'nın geçtiğimiz sezon J1'i kötü bir yerde bitiren Urawa Reds'le görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilirken, Japon yöneticilerin 2014 yılındaki başarıyı yeniden tekrarlamak için iyi bir kadro kurmayı planladıkları bildirildi.

Japonya'da transfer sezonu Mart'ın 27'sine kadar devam edecek.

(Star)

Arda Turan, Urawa Reds ile görüşme halinde

Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Japonya, Spor


HABER YORUMLARI (6)
MEMLEKETİM:Japonya''ya degil Cin''e gitsin. Virus Cin''de
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NONAME:arda beyle ilgili haberlerden biktik! beyefendi bu kadar haber yapana kadar birazcikda futbol oynasa iyi olur!
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HALI SAHA:Akşama Halı saha var gelirsen bekleriz Arda :)
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KATSUMOTO:Laaaaa bak sana bi tavsiye. . . Orda da millete sataşma hepsi karatecidir. . . . valla iflahını alırlar senin
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KONNİCHİWA:Türkiyeyi oralarda kötü lans edecekse gitmemesi daha hayırlıdır.
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