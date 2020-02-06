Haberler » Spor » Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebeklerine vereceği isim belli oldu - Spor

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebeklerine vereceği isim belli oldu

Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığından bahsederek bebeğine Asil Aslan adını koyacağını söyledi.

06.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:51

12 Mart 2018'de nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti geçtiğimiz Ekim ayında ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucaklarına aldı. Kalabalık bir aile olmak isteyen Aslıhan, şimdilerde ikinci bebeklerine hamile. Bir alışveriş festivalinde görüntülenen Turan, ikinci bebeğine koyacağı ismi de ilk kez açıkladı.

ASİL ASLAN ADINI VERDİLER

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Aslıhan Doğan Turan, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.

İLK HAMİLELİĞİNDE 8 KİLO ALMIŞTI

İlk bebeğine hamileyken 8 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, doğumdan 20 gün sonra tüm kilolarındna kurtulmuştu. Aslıhan Turan, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yaparak aldığı kiloları hızla vermişti.

"İKİNCİ BEBEK PLANLIYDI"

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta belli eden Aslıhan Doğan Turan, bir röportajında "İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamza Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok" demişti.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli olduArda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebeklerine vereceği isim belli oldu

Aslıhan Doğan, Arda Turan, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (9)
MEMO:şu gereksizlerin çocuk haberini verene kadar şehitlerin çocuklarının haberisini ismini yazın da bu millet unutmasın.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADA:zaten tüm Türkiyede bu haberi bekliyordu bunca felaket şehit haberleri varken
Yayından Kaldır
14 1
Cevap yaz
ESCOBAR:GS ONU ALMADIKÇA SİNİRİNİ KADINDAN ÇIKARTMIŞ :)
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
1234:istersen ali sami-fatih aslan- ultraslan herhangi birisini koy çocuğunun adını florya nın kapıları kapalı sana boncuk
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
REVAA:haa evet çok önemliydi zaten bebesinin adıyla aldığı kilolar . . bize bi rahatlama geldi öğrenince. . şu ardanın ablak bakışlarıda ayrı bi haber bence onuda yazın :))))
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
DURUM VAHİM:Kıskandınmı. Bunlar gibi olamayıp para harcayamayanlar nefretinizi kusarsınız böyle Çatlıyorsunuz bak gibide Çatıyorsunuz .Çok güzel bir çift Allah bir ömür boyu çocuklarıyla mutlu etsin işlerini rast getirsin
Yayından Kaldır
0 1
12345:oğlanın adını fatih aslan bile koysan bu saatten sonra sana florya kapıları kapalı maganda
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
FET:görende seni sütten çıkmış ak kaşık zanneder hırbo
Yayından Kaldır
0 0
TERİM:TMM GS YE ALDIM LA SENİ . . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:13:02