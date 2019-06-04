Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucağına almıştı. Doğumdan sonra oğullarının fotoğraflarını yayınlamayan çift, bayram için kural bozdu.

AİLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Instagram hesabından geniş aile fotoğrafını paylaşan Arda Turan, 'Ramazan bayramınız mübarek olsun.' notuyla takipçilerinin bayramını kutladı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan ise ailece çekilen birkaç fotoğrafı 'iyi bayramlar' notuyla paylaştı. Çiftin oğulları Hamza, ise sempatik tavırları ve verdiği pozlarla herkesi kendine hayran bıraktı.

DOĞUMDA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Arda Turan, 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'la geçtiğimiz sene mart ayında nikah masasına oturdu. Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek, "Savaş varken düğün olmaz" diyen futbolcu Çubuklu'daki evinde sade bir nikah töreni düzenledi. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz sene Nişanstaşı'ndaki özel bir hastanede ilk bebekleri Hamza'yı dünyaya getirmişti. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'ı doğum sırasında yalnız bırakmadı.