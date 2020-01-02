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Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz sene ilk bebeklerini kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya gelecek. Çiftin ikinci bebeklerinin de erkek olacağı ortaya çıktı.

02.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:19

12 Mart 2018'de nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti geçtiğimiz Ekim ayında ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucaklarına aldı. Kalabalık bir aile olmak isteyen Aslıhan, şimdilerde ikinci bebeklerine hamile.

İKİNCİ BEBEKLERİ DE ERKEK OLACAK

Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Eylem İpek Şafak'ın haberine göre: Arda-Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Hamza Arda adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çiftin ikinci bebekleri de erkek olacak. Hamilelik süreciyle ilgili detayları sadece yakın çevresiyle paylaşan çift, şimdiden hazırlıklara başladı.

"ARDA İLE AKLIMIZI YİTİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta belli eden Aslıhan Doğan Turan, son verdiği röportajda "İkinci bebeğimize iki aylık hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok" demişti.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Aslıhan Doğan, Aslıhan Turan, Arda Turan, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (3)
SEREN CANJ: Bizene banane bundan kimene sanki çokta lazımdı sanki
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YORUMCU: Yeminle sinirimden okudum ve sırf yotum yapmak için geldim. La bizene bize. Allah aşkına kim merakla bekledi vatandaşlardan onu deyin ya onu.
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ANONİM: helal böyle haberlere ihitiyacımız var teşekkürler
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