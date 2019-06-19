Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi

Emirgan'daki ünlü bir mekanda laf atma kavgası sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. Bugün görülen duruşmaya Berkay Şahin, korumasıyla adliyeye geldi. Turan ise duruşmaya katılmadı. Tarafların dinlendiği duruşma, 11 Eylül'e ertelendi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Duruşma salonunda çıkarken konuşan Şahin, "Konuştuk, şahitler dinlendi. Şimdi bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcının avukatı ise, "Duruşma Eylül'e ertelendi" dedi. Berkay'ın avukatları tanık olarak milli futbolcu Burak Yılmaz'ın da dinlenmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti.

"ARDA VE ÖZLEM'İN NE KONUŞTUĞUNU DUYMADIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, her iki tarafı da tanıdığını, bir ödül gecesi sonrası mekana gittiklerini, Berkay Şahin'in eşi müşteki Özlem Şahin ile aynı masada bulunduklarını söyledi.

Arda Turan ve Özlem Şahin'in bir an konuştuğunu gördüğünü ifade eden Tiryaki, "Ben arkadaşımla konuştuğum için çok fazla dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem Hanım yanıma geldi ve 'Beni Berkay'a götür' dedi. Bende Berkay'ın yanına götürdüm." diye konuştu.

"BURAK YILMAZ BANA KÜFÜR ETTİ"

Kavganın ve yaşanan arbedenin ardından Berkay'ın yanına giderek sakin olması gerektiğini anlatan Tiryaki, "Ben Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştığım sırada Burak Yılmaz'ın bana küfürleri oldu ve gitmemi istedi. Berkay da 'Sen git kardeşim' ifadelerini kullanınca oradan ayrıldım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Emirgan'da 10 Ekim 2018'de Gizli Kalsın isimli eğlence mekanında futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği, çıkan tartışma sonrası Arda'nın Berkay'a kafa atarak burnunu kırdığı ve hastanede silahla ateş ettiği, Berkay'ın da Arda'ya hakaret ettiği iddia edilmişti.Berkay ve eşinin şikayetçi üzerine Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Aynı davada Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.