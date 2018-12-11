Arda Türkmen Kadın Makinecilerle İşin Mutfağında Buluştu

Makine sanayii 22 alt sektörde, mühendis kadınları fabrikaya bekliyor

Şef Arda Türkmen'in moderatörlüğündeki etkinlik "Kadın Makineciler İşin Mutfağında" vurgusuyla Çukurova Üniversitesi'nde düzenlendi. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan, "Arda Türkmen mutfakta harikalar yaratabiliyorsa kadın mühendisler de üretim hatlarının başında harikalar yaratabilir. Ülke ekonomisine en büyük katma değeri yaratan sektörlerden makine sektörünün kadınlar olmadan büyümesi düşünülemez" dedi.

Türkiye'nin Makinecileri, sektördeki kadın istihdamını artırmak için "Kadın Makinecilerle Var Gücümüzle" projesi kapsamında üniversite öğrencileriyle buluşuyor. Şef Arda Türkmen'in moderatörlüğünü yaptığı etkinlik Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde düzenlendi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan ve KSG Makina Kalite Müdürü Şule Karalı tecrübelerini mühendislik öğrencileriyle paylaştı. Etkinliğin ardından kadın mühendislik öğrencileri Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki makine fabrikalarını gezip sektörü ve çalışma şartlarını yakından inceleme fırsatı buldular.

Türkiye'nin Makinecileri'nin 2018'in ilk 11 ayında 15,7 milyar dolar ihracatla ülke ekonomisine değer kattığını vurgulayan MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

"Her yıl 18 trilyon dolara ulaşan küresel ticaret içinde makineler 2,4 trilyon dolar pay alıyor. Makine sektörü 22 alt dalıyla birlikte çok büyük bir çalışma alanı sunuyor. Ar-Ge ve tasarım, üretim ve test, satın alma ve satış, bakım ve onarım, işletme ve bertarafa kadar mühendisliğin her alanında bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç var. Gelişmekte olan bir ekonomide iyi yetişmiş bir makine mühendisi nadiren ve geçici olarak işsiz kalabilir. Mühendislik ihtiyacının ulusal sınırı yoktur, bu alanda sıkı çalışan arkadaşlar yurtdışında da iş bulabilir."

"Mühendislik kadınlar için biçilmiş kaftan"

Üniversite sanayi işbirliğini arttırarak, daha fazla genç kadını makine sektörüne kazandırmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, "Sanat ve bilim gibi düşünsel alanlarda kadın ve erkeğin üretim farkını kabul etmiyoruz. Cinsiyete dayalı toplumsal rolleri, insanlık tarihinin kötü bir mirası olarak görüyoruz. Sadece erkekler şair olursa, yazılabilecek şiirlerin sadece yarısını okuyabiliriz. Makinelerin ardında pırıl pırıl, genç beyinlere ihtiyacımız var. Tüm yaratıcılıklarıyla birlikte, mühendisliği kadınlar için biçilmiş kaftan olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Sanayi erkek dünyası değildir"

Daha fazla kadın mühendise ulaşmak ve onlara ilham vererek cesaretlendirmek için çalıştıklarını belirten MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan şunları söyledi:

"Yeni mezun mühendislerin satın alma, satış ve finans gibi sektörlere yöneldiklerini gözlemliyoruz. Özellikle kadın mühendislerin sanayiye ya da başka deyişle üretimin içinde olmaya karşı bir ön yargısı oluyor çünkü böyle şartlanmış oluyorlar. Okudukları okullar bile bunu değiştiremiyor. Amacımız, sanayinin bir erkek dünyası olmadığını kadın mühendis adaylarına anlatmak. Kadın mühendis adaylarımız üretime girmekten ve fabrikada çalışmaktan çekinmemeli.Üretmek yaratmaktır, yaratmak iz bırakmaktır. Üretimin keyfini bir kere alan bu alandan kolay kopamıyor ama önce gençlerimizin bu ön yargıdan kurtulmak için bizi dinlemelerini rica ediyorum."

"Mutfak robotu Arda'ya robot makineleri kadınlara emanet"

Arda Türkmen mutfakta ne kadar başarılıysa kadınlar da makine sektöründe o kadar başarılı olabilir diyen Armağan şöyle konuştu:

"Zihinlerdeki kalıplaşmış düşüncelerin yıkılması gerekiyor. Bunun için bugün Arda Türkmen'le birlikte cinsiyet rollerini yıkmak için gençlerimizle buluştuk. Mutfak robotu Arda'ya, robot makineleri kadınlara emanet dedik. Makine sektörünün genç kadın mühendislerin zekâsı ve yeteneğine ihtiyacı olduğu ve sanayide kadının önemini anlattık. 'Kadın Makinecilerle Var Gücümüzle' projemizle sektörümüzdeki kadın rol modelleri genç mühendis adaylarıyla bir araya getirmeye devam edeceğiz."

"Mühendislik bir görev değil, bir heyecan"

Kendisinin de Çukurova Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi aldığını ve mezun olduğu okuldaki öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten KSG Makina Kalite Müdürü Şule Karalı şunları söyledi:

"Bir mühendislik olarak işinize gönülden bağlı çalıştığınızda, hayattaki öncelikleriniz sevkiyat, üretim ve kalite gibi konular oluyor. Bunlar bir görev değil, yeni heyecanlar. Hiçbir mesleğin cinsiyeti yoktur. İşine yenilik katacak bir vizyonla çalışan kadın ve erkek herkesin hayatta başarılı olacağına inanıyorum."