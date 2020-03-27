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ARDAHAN 66 yaşındaki çiftçinin ineği için veteriner isteğini yerine getirdiler

66 yaşındaki çiftçinin ineği için veteriner isteğini yerine getirdilerKORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması sebebiyle Ardahan'da AFAD aracılığıyla Vefa Destek Grubu'na ulaşan Bağdeşen Köyünde yaşayan Ferhat Ağdaş (66), hasta ineği için...

27.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:48
66 yaşındaki çiftçinin ineği için veteriner isteğini yerine getirdiler
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması sebebiyle Ardahan 'da AFAD aracılığıyla Vefa Destek Grubu'na ulaşan Bağdeşen Köyünde yaşayan Ferhat Ağdaş (66), hasta ineği için veteriner talebinde bulundu. Ağdaş'ın isteği üzerine köye götürülen veteriner hekim ineğin tedavisini yaptı.
Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde eşi Şenay Ağdaş ile birlikte yaşayan 4 çocuk babası Ferhat Ağdaş, hasta olan ineğinin tedavisi için il merkezine gidip veteriner getirmek istedi. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olması sebebiyle köyden çıkamayan Ağdaş, Valilikte oluşturulan Vefa Dostluk Grubu Birimine ulaştı. Ağdaş'ın talebini alan ekipler, ilgili birimlere haber verdi. AFAD aracılığıyla köye görevlendirilen bir veteriner hekim, Ağdaş'ın hasta ineğini tedavi etti.
Verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti belirten Ağdaş, "Hayvanım rahatsızlandı, veteriner aramak zorunda kaldım. Valiliği aradım, veteriner geldi. Sağolsunlar hayvanımın tedavisini yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Veteriner Emrah Çetin ise, "Ferhat Ağdaş amcamız 65 yaş üstü olması sebebiyle il merkezine gelip veteriner hizmet alamadığından Valiliği aramış. Valilik aracılığıyla bizde köye gelerek gerekli tedaviyi yaptık" diye konuştu. ARDAHAN 66 yaşındaki çiftçinin ineği için veteriner isteğini yerine getirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Ardahan, AFAD, Güncel

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ARDAHAN 66 yaşındaki çiftçinin ineği için veteriner isteğini yerine getirdiler

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