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ARDAHAN 72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu

72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu olduARDAHAN'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen Sebahattin Bay (72) alkışlar arasında taburcu edildi.

08.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:12
72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu
ARDAHAN'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen Sebahattin Bay (72) alkışlar arasında taburcu edildi.
Ardahan'da merkez İnönü Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandı. Ardahan Devlet hastanesinde muayene olan Bay'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. KOAH ve şeker hastalığı da bulunan hastanede tedavi altına alındı. 25 gün süren tedavinin ardından iyileşen Bay, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı. ARDAHAN 72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İnönü mahallesi, Ardahan, Güncel, Haber

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