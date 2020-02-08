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Ardahan'a 30 santim kar yağdı

Ardahan'a 30 santim kar yağdıARDAHAN'da gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

08.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:18
'a 30 santim kar yağdı
ARDAHAN'da gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Gece başlayan ve sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, kenti tamamen kapattı. Kent merkezinde kapanan yollar greyder ve karsavuran araçlarıyla açıldı. Araçların ve kaldırımların üstünde biriken karlar ise vatandaşlarca temizlendi. Kar yağışı sebebiyle Ardahan-Şavsat karayolunda ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.
Vatandaşlar, kar yağışını beklediklerini, bu yıl geçte olsa kendisini gösterdiğini söyledi.
Ardahan'a 30 santim kar yağdı

Ardahan, Güncel

Kaynak: DHA


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