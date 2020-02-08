Haberler » Güncel » Ardahan'a 30 santim kar yağdı - Haber

Ardahan'a 30 santim kar yağdı

ARDAHAN'da gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

08.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:31Ardahan'a 30 santim kar yağdı

ARDAHAN'da gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gece başlayan ve sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, kenti tamamen kapattı. Kent merkezinde kapanan yollar greyder ve karsavuran araçlarıyla açıldı. Araçların ve kaldırımların üstünde biriken karlar ise vatandaşlarca temizlendi. Kar yağışı sebebiyle Ardahan-Şavsat karayolunda ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.

Vatandaşlar, kar yağışını beklediklerini, bu yıl geçte olsa kendisini gösterdiğini söyledi.



Ardahan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 12:36:50