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Ardahan'a gelen 675 kişiye "14 günlük ev karantinası" uygulanıyor

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş yapan 675 kişinin, 14 gün süreyle ikametlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

03.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:42
Ardahan'a gelen 675 kişiye
Ardahan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş yapan 675 kişinin, 14 gün süreyle ikametlerinde karantinaya alındığı bildirildi.
Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre önce kente giriş yapanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasını başlattıklarını anımsattı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, kente her ne şekilde olursa olsun giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametlerinde gözlem altında tutulacağını ifade eden Masatlı, "Uygulama süresince ilimize giriş yapan 675 kişi evlerinde karantinaya alındı. Bu tedbirlerin tamamı, vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Yarınlarımıza sağlıklı ve huzurlu girmek istiyorsak, bugün bunları yapmamız lazım. Bu salgınla devlet ve millet olarak birlikte baş edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
Masatlı, söz konusu kişilere ikametlerinden ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını da sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ardahan'a gelen 675 kişiye '14 günlük ev karantinası' uygulanıyor - Haberler

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