Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Artvin arasındaki kara yolunda kar yağışı ile birlikte yoğun sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar ve yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

TRABZON VE GÜMÜŞHANE'YE DE KAR YAĞMIŞTI

Karadeniz'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Eylül ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Trabzon'da da Perşembe gününden itibaren devam eden yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.