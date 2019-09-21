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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdıARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

21.09.2019 19:25
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolu'nun 2640 rakımlı sahara dağında kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor durumda kaldı.
Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Karadeniz, Ardahan, Şavşat, Güncel

Kaynak: DHA

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