Ardahan- Ardanuç
yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Deniz BAŞLIARDAHAN (DHA
)- ARDAHAN ile Artvin
'in Ardanuç İlçesi'ni birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası, kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Kar
ve tipi nedeniyle, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Ardanuç İlçesi'ni birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası trafiğe kapatıldı. Artvin-Ardahan karayolunu kullanmak isteyen sürücüler, yol trafiğe kapatıldığı için geri dönmek zorunda kaldıklarını söylediler.
Artvin,Ardanuç,Kar,Ardahan
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:38