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ARDAHAN Arı yetiştiricilerine ücretsiz ilaç desteği yapıldı

Arı yetiştiricilerine ücretsiz ilaç desteği yapıldıARDAHAN'da Covid-19 tedbirleri kapsamında üretim ve tedarik zincirinin desteklenmesi için 409 arı yetiştiricisine Varrao hastalığıyla mücadele için 3 bin 213 paket ilaç desteği yapıldı.

13.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:08
Arı yetiştiricilerine ücretsiz ilaç desteği yapıldı
ARDAHAN'da Covid-19 tedbirleri kapsamında üretim ve tedarik zincirinin desteklenmesi için 409 arı yetiştiricisine Varrao hastalığıyla mücadele için 3 bin 213 paket ilaç desteği yapıldı.
Üretim ve tedarik zincirinin desteklenmesi çalışmaları kapsamında Ardahan Valiliği tarafından Arı yetiştiricilerine ulaştırılması için 27 bin lira kaynakla 3 bin 213 paket ilaç alındı. Varrao hastalığıyla mücadelede kullanılacak olan ilaçlar, 409 arıcıya dağıtılması için Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi. İlaçların teslimini yapan Vali Mustafa Masatlı şöyle dedi:
'İlimizde sayısal verilere baktığımızda yaklaşık 409 işletmemiz ve buna bağlı 42 binin üstünde de arı kolonimiz var. Göçer arıcılarla birlikte bu sayı 70 binin üzerine çıkıyor. Bizim ilimizde ki arıcıların en önemli sıkıntılarından birisi zamanında ilaçlama yapamamaları ve Varroa hastalığı gibi sorunlardı. Biz, ilk kez ilimizde 27 bin lira Valiliğimizce destekleyerek, yaklaşık 3 bin 250 kutu Varroa hastalığıyla mücadele için ilaç temin ettik. Bu ilaçların yetiştiricilerimize verilmesi ve onların sonuçlarının takip edilmesi için Arıcılar Birliğimize teslim ettik. Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs 'ün bu kadar toplumun her kademesini, her sektörü etkilemesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim zinciri devam edecek talimatlarından hareketle bizde burada arıcılık üretimimiz, bal üretimimizi ve ana arı üretimimizi desteklemek ve arı hastalıklarının önüne geçme amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdik. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. ARDAHAN Arı yetiştiricilerine ücretsiz ilaç desteği yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ardahan Valiliği, Koronavirüs, Güncel
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