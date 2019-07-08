08.07.2019 17:05
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ARDAHAN Atatürk silüetli biletler kısa sürede tükendi

Atatürk silüetli biletler kısa sürede tükendiMilli Piyango idaresinin 9 Temmuz 2019 tarihli çekilişi için Ardahan'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk silueti biletlere basıldı.

Atatürk silüetli biletler kısa sürede tükendi
Milli Piyango idaresinin 9 Temmuz 2019 tarihli çekilişi için Ardahan'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk silueti biletlere basıldı. Tüm Türkiye'de ve Milli Piyango Ardahan Bayii Gişesinde satışa sunulan biletlerin hepsi tükendi.
Milli Piyango Ardahan Bayii'ye gelen CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, son kalan biletlerin tamamını alarak vatandaşlara ve basın mensuplarına dağıttı. Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Demir, Ardahan sevdalısı Milli Piyango idaremize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ardahan'a ve yüce Atatürk'e vermiş oldukları değerden dolayı Ardahan Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyoruz. Kendilerini Ardahan'da ağırlamaktan dolayı mutlu olacağız. Ardahan kalesi ve köprüsünün de bundan sonraki süreçte konulmasında talep ediyoruz dedi.
Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar, Bizim amacımız ilimizi tanıtmak, bunun için Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile diyaloğa geçtik. Onlar da Temmuz ayında yayınlanmasının uygun olacağının söyledi. Temmuz ayı çekilişinde Karadağ sırtlarına Atatürk'ün silüetinin çıkmasını fırsat bilerek, bu fotoğrafın yayınlanmasının uygun bulduk diye konuştu. ARDAHAN Atatürk silüetli biletler kısa sürede tükendi
Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Karadağ, Ardahan, Güncel

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