Ardahan Belediyesi bahar temizliği başlattı
Ardahan Belediyesi ekipleri, kentte bahar temizliği başlattı.
13.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:16
Ardahan Belediyesi ekipleri, kentte bahar temizliği başlattı.
Ekipler, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak, çamur birikintilerini de araçlarla kent dışına taşıyor.
Temizlik İşleri Müdürü Metin Marancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tamamında temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.
Cadde ve sokakların yanı sıra, kaldırımlar ve park halindeki araçların altındaki çamura kadar genel bir temizlik yaptıklarını belirten Marancı, "Belediye Başkanımız Faruk Demir'in talimatlarıyla çalışmayı başlattık. Çalışma kentin genelini kapsayacak şekilde bir süre devam edecek. Amacımız daha temiz bir Ardahan'ı vatandaşa sunmaktır." dedi.
Ekipler, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak, çamur birikintilerini de araçlarla kent dışına taşıyor.
Temizlik İşleri Müdürü Metin Marancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tamamında temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.
Cadde ve sokakların yanı sıra, kaldırımlar ve park halindeki araçların altındaki çamura kadar genel bir temizlik yaptıklarını belirten Marancı, "Belediye Başkanımız Faruk Demir'in talimatlarıyla çalışmayı başlattık. Çalışma kentin genelini kapsayacak şekilde bir süre devam edecek. Amacımız daha temiz bir Ardahan'ı vatandaşa sunmaktır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ardahan Belediyesi, Ardahan, Güncel
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