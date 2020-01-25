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Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ için yardım kampanyası başlattı.

25.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:33Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı
Belediye Başkanı Faruk Demir için yardım kampanyası başlattı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlar için kışlık kıyafet, battaniye, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası başlattı.

Destek kampanyası nedeniyle Ardahan Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. Yardım için #ArdahandanYardımEli ismiyle hashtag açıldı.

Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyenler belediyenin giriş katından müracaatlarını gerçekleştirebiliyor.

IBAN

TR 09 0001 0001 4926 4726 7750 02

(Deprem Yardım)

Müracaat: Ardahan Belediyesi Giriş Kat

İletişim: 0478 211 30 52 - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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