Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı
Ardahan Belediyesi şehrin her bir noktasında korona virüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.
12.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:04
Ardahan Belediyesi şehrin her bir noktasında korona virüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.
Ardahan Başkanı Faruk Demir'de dezenfekte çalışmasına katılarak giydiği özel kıyafetle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran "korona virüs" salgınına karşı özel kıyafetli ekipler, belediye hizmet binası, taksi, minibüs ve şehirler arsı otobüsler ile yazıhaneler başta olmak üzere toplumun yoğunluklu bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, açıklamasında; "Dünya gündemini meşgul eden ve sağlık açısından tehlike arz eden koronavirüsüne karşı Ardahan Belediyesi olarak ilaçlama çalışması başlattıklarını söyledi.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs karşısında ciddi önlemler aldıklarını söyleyen Başkan Demir, Bugün itibariyle ilaçlama işlemini başlattık. Bu çalışmamız haftalar boyunca sürecek. İnşallah bilim adamlarımız bu virüsün aşısını biran önce bulurlar. Bu tehlikeyi ülkemiz ve dünyamız atlatmış olur. Çok şükür Ardahan'ımızda bu virüsten hastaneye sevk edilmiş vatandaşımıza rastlamadık. Herkese sağlık günler diliyorum" dedi. - ARDAHAN
Ardahan Başkanı Faruk Demir'de dezenfekte çalışmasına katılarak giydiği özel kıyafetle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran "korona virüs" salgınına karşı özel kıyafetli ekipler, belediye hizmet binası, taksi, minibüs ve şehirler arsı otobüsler ile yazıhaneler başta olmak üzere toplumun yoğunluklu bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, açıklamasında; "Dünya gündemini meşgul eden ve sağlık açısından tehlike arz eden koronavirüsüne karşı Ardahan Belediyesi olarak ilaçlama çalışması başlattıklarını söyledi.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs karşısında ciddi önlemler aldıklarını söyleyen Başkan Demir, Bugün itibariyle ilaçlama işlemini başlattık. Bu çalışmamız haftalar boyunca sürecek. İnşallah bilim adamlarımız bu virüsün aşısını biran önce bulurlar. Bu tehlikeyi ülkemiz ve dünyamız atlatmış olur. Çok şükür Ardahan'ımızda bu virüsten hastaneye sevk edilmiş vatandaşımıza rastlamadık. Herkese sağlık günler diliyorum" dedi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Ardahan, Güncel
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