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Ardahan Belediyesi maske dağıtımına başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri Ardahan'da sürüyor.

11.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:56
Ardahan Belediyesi maske dağıtımına başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri Ardahan 'da sürüyor.
Ardahan Belediyesi, vatandaşın maske ihtiyacının giderilmesi için ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle maske bulmakta zorlanan vatandaşlara belediye olarak ücretsiz maske dağıtmaya başladıklarını belirtti.
Her vatandaşın sosyal mesafesini koruyarak maske ihtiyacını belediyeden temin edebileceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Aldığımız önlemler içinde halkımızın gönlüne en çok dokunan ise dağıtmaya başladığımız ücretsiz maskeler oldu. Bizler sosyal belediyeciliğin gerekliliği olan hizmetlerimize devam ederken, vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uyması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır."
Demir, belediyeye gelme imkanı olmayanlara ise evlerinde teslim edileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Ardahan, Güncel
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