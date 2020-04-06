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Ardahan Belediyesi maske üretimine başladı

Ardahan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başta sağlıkçılar olmak üzere vatandaş ve kurumlar için maske üretmeye başladı.

06.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:37
Ardahan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başta sağlıkçılar olmak üzere vatandaş ve kurumlar için maske üretmeye başladı.
Belediye tarafından koronavirüs salgınına karşı büyük çaba sarf eden sağlık personeli ve vatandaşlar için tahsis edilen atölyede günde 15 bin maske üretilmesi hedefleniyor.
Atölye sorumlusu Özgür Murat Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına bu süreçte destek olmanın önemli olduğunu ve 15 kişilik personelle yoğun çalışma sergilediklerini söyledi.
Günlük ortalama üretim kapasitelerinin 15 bin maske olduğunu anlatan Taştan, "Atölyemiz, Belediye Başkanımız Faruk Demir'in talimatıyla faaliyete girdi. Başkanımızın amacı, Ardahan başta olmak üzere gerektiğinde çevre illere de maske desteği vermektir. Günlük ortalama 15 bine varan bir üretimimiz var. Bu üretim tabii ki talebe göre gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Taştan, iki sivil toplum kuruluşunun talep ettiği 1500 maskenin, iki saat içinde kendilerine teslim edildiğini de sözlerine ekledi. Ardahan Belediyesi maske üretimine başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan Belediyesi, Ardahan, Güncel

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Ardahan Belediyesi maske üretimine başladı
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