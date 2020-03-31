Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Ardahan'da Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iş yerleri kapandı, sokak hayvanları beslenememeye başladı.
31.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:02
Ardahan 'da Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iş yerleri kapandı, sokak hayvanları beslenememeye başladı.
Korona virüsü dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için kolları sıvayan Ardahan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için şehir merkezindeki parklara mama ve su bıraktı. - ARDAHAN
Korona virüsü dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için kolları sıvayan Ardahan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için şehir merkezindeki parklara mama ve su bıraktı. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Etiketler: Ardahan Belediyesi, Ardahan, Güncel