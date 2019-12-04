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Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtü ile kapladı.

04.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:16Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtü ile kapladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar etkisini sürdürüyor. 'da dün gece yarısı başlayan kar yağışı bir anda kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte işyerlerinin önünde ve araçlar üstünde biriken karı temizlemeye çalıştılar. Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama çalışmaları başlattı. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Karagöl Mahallesi, Sağlık sokaktaki telefon direğine yuva yapan leyleklerin ise hala göç etmediği görüldü.

Öte yandan bölge genelinde de dondurucu soğuklar yaşanıyor. 'un Tekman ilçesi sıfırın altında 20 derece ile şu anda Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere, Ağrı Eleşkirt'te 19, Ardahan Göle'de 18,6, Erzurum'da 9,3, Ardahan'da 9,2, Kars'ta 8,7, Ağrı'da 5,8, Iğdır 2,9 ve Erzincan'da 2 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceğinden özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.



Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Güncel

Kaynak: DHA

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