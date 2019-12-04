Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtü ile kapladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar etkisini sürdürüyor. Ardahan'da dün gece yarısı başlayan kar yağışı bir anda kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte işyerlerinin önünde ve araçlar üstünde biriken karı temizlemeye çalıştılar. Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama çalışmaları başlattı. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Karagöl Mahallesi, Sağlık sokaktaki telefon direğine yuva yapan leyleklerin ise hala göç etmediği görüldü.