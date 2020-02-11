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Buz şehre dönen Ardahan'da termometreler eksi 38'i gördü

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde buz şehre dönen kentte bazı ilçelerde termometreler eksi 38'i gördü.

11.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:46

'ın ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle buz şehre dönen Ardahan'da nehirler ve dereler dondu. İş yerlerinin camlarının donduğu Ardahan'da sokakta yürüyen vatandaşların kaşları ve kirpikleri ise buz kesildi. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü ilde, insanlar caddelerde yürümekte zorluk çekiyor.

TERMOMETRELER GÖLE'DE EKSİ 38'İ GÖRDÜ

Meteorolojinin verilerine göre Ardahan il genelinde yaşanan en düşük sıcaklıklar: Ardahan'da eksi 22.5, Göle'de eksi 38, Çıldır'da eksi 30, Posof'ta eksi 18, Damal'da eksi 25 ve Hanak'ta eksi 25 derece oldu.

İşte kentten dikkat çeken kareler;

Buz şehre dönen Ardahan'da termometreler eksi 38'i gördü

Ardahan, Göle, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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