Ardahan Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü

Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü (2)
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ARDAHAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih
Dinç tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma
Uzman Çavuş Hüseyin Çetin
Kuşdili (28) için tören düzenlendi. Bugün saat 17.00'da Ardahan
Devlet Hastanesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Masatlı, AK Parti
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay
, AK Partili Belediye Başkanı Faruk Köksoy
, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, asker ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Kuşdili için dualar okunup İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından helallik istendi. Şehit Uzman Çavuş'un naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa
'ya gönderildi.
Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin nişanlısı Melek Cansu Tavşan, ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğuldu. Şehidi taşıyan ambulansın önüne oturan Melet Cansu Taşvan, nişanlısının fotoğrafına sarılarak göz yaşı döktü.
Güncel
Kaynak: DHA