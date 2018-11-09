Ardahan CHP Ardahan İl Başkanı Taştan'dan 'Türkçe Ezan' Açıklamasına Kınama

'Ezan Türkçe okunmalı' diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
'a bir tepki de CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan'dan geldi. Taştan bu açıklama, Ardahan adına da, kendi adına da ve bizim adımıza da tasvip edilecek bir olay değildir. Bunu kınıyorum dedi.
CHP İl Başkanı Yalçın Taştan parti il binasında yaptığı basın açıklamasında milletvekili Yılmaz'ın bir televizyon programında belli konular tartışılırken, ezanın Türkçe okunmasını yeniden dile getirmesinin gündemle hiç bir ilgisi olmadığını söyledi. Yerel yönetimler seçim sürecinin başladığı bu dönemde, seçimi nasıl almamızın konuşulması gerekirken, Türkçe ezanı gündeme getirip, gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşündüğünü belirten Taştan şöyle dedi
'YILMAZ'IN 'İSTİFA ETMİYORUM' ÇIKIŞI PARTİMİZE ZARAR VERMİŞTİR'
Ayrıca CHP kurallarla, disiplinle, tüzükle yönetilmesi gereken bir parti. Tüzüğün kuralların emrettiği şekilde bir disiplin sürecinin başlatıldığını öğrendik. Bu süreçte de biz partililer olarak, İl ve ilçe başkanları olarak, milletvekilleri olarak partimizin disiplinine uymak zorundayız. Ayrıca Milletvekilimiz Öztürk Yılmaz'ın bugün yaptığı basın açıklaması da İstifa etmiyorum. sıkıyorsa sen at beni buradan şeklinde açıklaması partimize zarar vermiştir. Her partilinin, partinin her kademesindeki arkadaşlarımızın partimizi yapıcı şekilde eleştirmesi elbette ki haklarıdır. Ama bu şekilde Genel Başkan ve partilileri ağır suçlaması Ardahan adına, kendi adına da ve bizim adımıza da tasvip edilecek bir olay değildir. Bunu kınıyorum diye konuştu.
Taştan, ezan'ın Türkçe okutulmasının çok tartışıldığını ve 1950 yılında karar bağlandığını hatırlatarak şunları söyledi
O zaman ki parlamentonun büyük çoğunluğu ve bütün partilerin katılımı ile karar bağlanmıştır. Yeniden bu konunun ısıtılıp gündeme getirilmesindeki amacı nedir bilmiyorum. Ama doğru bir tartışma değildir. Elbette ki bunu bilim adamları tartışabilir. Bunu ilahiyatçılar tartışabilir. Ancak bunu siyasetçiler tartışamaz.
Milletvekili,Cumhuriyet Halk Partisi,Ardahan