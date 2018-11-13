Ardahan'da 14 İneği Çalan Hırsızlar Her Yerde Aranıyor

Olay Ardahan merkeze bağlı Halilefendi mahallesinde meydana geldi.Gece saat 03.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Vahapzade Caddesi Kahramanlar Sokak, Emrah Yıldız' ait bir ahırda 14 adet büyükbaş hayvanı çaldı.

14 BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÇALARAK İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Ardahan Haber'in haberine göre, kimsenin olmadığı bir saatte ahıra giren hırsızlar, 14 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Posof ilçesinden hayvanlarını satmak için Ardahan'a getiren Şemistan Boy ve Yılmaz Şimşek isimli vatandaşlar, hayvanlarını Emrah Yıldız adlı bir tanıdıklarının ahırına bıraktı.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

13 Kasım 2018 Salı 17:43



13 Kasım 2018 Salı 17:43

Sabah saatlerinde ahıra giden Şemistan Boy ve Yılmaz Şimşek, hayvanların ahırda olmadığını fark ederek durumu emniyete haber verdi. Olay yerine gelerek inceleme başlatan emniyet yetkilileri, hırsızları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.