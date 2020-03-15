Ardahan'da AFAD resmi kurumlarda dezenfekte çalışması yaptı
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi kurumlarda dezenfekte işlemi başlatıldı.
15.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:30
Ardahan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi kurumlarda dezenfekte işlemi başlatıldı.
Ardahan Valiliği koordinesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, hafta sonu olması dolayısıyla bazı resmi kurumları dezenfekte etti.
Kovid-19'a karşı başta Valilik olmak üzere İl Özel idaresi ve jandarma gibi birçok kurumda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Ekipler, özellikle insanların teması çok olan kapı girişleri, merdivenler ve dolaplar ile diğer alanlarda ayrıntılı çalışma gerçekleştirdi.
Ardahan Valiliği koordinesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, hafta sonu olması dolayısıyla bazı resmi kurumları dezenfekte etti.
Kovid-19'a karşı başta Valilik olmak üzere İl Özel idaresi ve jandarma gibi birçok kurumda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Ekipler, özellikle insanların teması çok olan kapı girişleri, merdivenler ve dolaplar ile diğer alanlarda ayrıntılı çalışma gerçekleştirdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ardahan Valiliği, Ardahan, AFAD, Güncel
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