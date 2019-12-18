Haberler » Güncel » Ardahan'da 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Haber

Ardahan'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı

Ardahan'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı.

18.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:00Ardahan'da
'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı.
Valilik'te gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik şiddette alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantının başkanlığını yapan Vali Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, şiddete eğilimin önlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı ile valiliğe verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirileceğini söyledi.
İlgili kurum müdürlerin de katıldığı toplantıda uzmanlar sunum yaptı.

Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:58 Siirt Özel İdarespor'da transfer - Haber
11:58 Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
11:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Haber
11:57 Kanala düşen genç, boğuldu - Haber
11:52 Memlekette kış Marmaris'te deniz keyfi - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
11:24 Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
18.12.2019 11:58:57