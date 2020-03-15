Ardahan'da askere gidecek gençler konvoy oluşturdu
Ardahan'da, vatani görevini yerine getirecek 2000/1 tertip askerler, kent merkezinde konvoy yaptı.
15.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:46
Ardahan 'da, vatani görevini yerine getirecek 2000/1 tertip askerler, kent merkezinde konvoy yaptı.
Kentte asker adayları, Türk bayrağı asılı araçlarıyla Ardahan- Göle yolunun Kazım Karabekir Spor Salonu mevkisinde bir araya geldi.
Yaklaşık bir hafta içinde acemi birliklerine uğurlanacak askerler, "En büyük asker bizim asker" sloganıyla kent merkezinde konvoy eşliğinde tur attı.
Askere gideceklere aileleri ve arkadaşları da eşlik etti.
Şükrü Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Vatan görevi sonuçta tarifi mümkün değil. Bu nedenle kısa bir konvoy ve kutlama yapmak istedik." dedi.
Konvoy, kent merkezinde bir süre tur attıktan sonra dağıldı.
Kentte asker adayları, Türk bayrağı asılı araçlarıyla Ardahan- Göle yolunun Kazım Karabekir Spor Salonu mevkisinde bir araya geldi.
Yaklaşık bir hafta içinde acemi birliklerine uğurlanacak askerler, "En büyük asker bizim asker" sloganıyla kent merkezinde konvoy eşliğinde tur attı.
Askere gideceklere aileleri ve arkadaşları da eşlik etti.
Şükrü Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Vatan görevi sonuçta tarifi mümkün değil. Bu nedenle kısa bir konvoy ve kutlama yapmak istedik." dedi.
Konvoy, kent merkezinde bir süre tur attıktan sonra dağıldı.
Kaynak: AA
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