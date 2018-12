Ardahan'da Avukat Bylock'tan Tutuklandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:15



05 Aralık 2018 Çarşamba 18:15

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan avukat, tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Ardahan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Büşra C, Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesi'nde savcıya ifade veren Büşra C, tutuklama talebiyle Ardahan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Büşra C, çıkarıldığı mahkemece, "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" tutuklandı.Büşra C'nin eşi eski komiser Yasin C'nin de firari olduğu öğrenildi.