Ardahan
'da baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Türkiye
'de birçok kentte baharın gelmesiyle havalar artık ısınırken, kışın en ağır geçtiği illerden Ardahan'da hala etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
Kent merkezindeki kar yağışının ardından etraf beyaz örtü ile kaplandı.
Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Baharın yaşanmaya başlandığı bu mevsimde yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlığa neden olurken, kar her zamanki gibi beraberinde güzel görüntüleri de getirdi.
Güncel
Kaynak: AA