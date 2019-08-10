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Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi

Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.

10.08.2019 16:13 Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi
Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.

Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Bıçaklar özenle bilenerek yarın için hazır ediliyor.

Kurban kesecek vatandaşlar hayvanlarına eziyet etmeden kesilmesi için bıçaklarını biletirken, yetkililerde yarın kesilecek kurbanların daha dikkatli ve sağlıklı kesimi için gerekli önlem ve duyurularda bulundu. - ARDAHAN

Kurban Bayramı, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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