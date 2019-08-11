Haberler» Yerel» Haber

Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi

Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisiARDAHAN - Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.

11.08.2019 14:07
Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi
Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi
ARDAHAN - Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu.
Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Bıçaklar özenle bilenerek yarın için hazır ediliyor.
Kurban kesecek vatandaşlar hayvanlarına eziyet etmeden kesilmesi için bıçaklarını biletirken, yetkililerde yarın kesilecek kurbanların daha dikkatli ve sağlıklı kesimi için gerekli önlem ve duyurularda bulundu.
Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi

Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
15:31   TÜGVA'lı gençler Beyazsu'da çöpleri temizledi
14:23   Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi
14:13   Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kurban satış alanlarında ilaçlama çalışması yaptı
14:07   Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi
13:32   Başkan Gökhan Yüksel ve kreş öğrencileri huzurevi sakinleri ile bayramlaştı
13:22   Bayramda Başkent mezarlıkları ziyarete hazır
13:05   Manisa'dan kurban manzaraları