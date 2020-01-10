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Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişi doğum gününde bıçaklanarak öldürüldü.

10.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:44Ardahan'da bir kişi doğum gününde öldürüldü
'ın ilçesinde bir kişi doğum gününde bıçaklanarak öldürüldü.
İlçenin Kenarbal köyünde oturan Önder Akgün'ü (45), evinin önünde yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede Akgün'ün boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Akgün'ün cesedi, köy camisinin morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Hayvancılıkla uğraşan Akgün'ün doğum gününün 10 Ocak olduğu belirtildi.

Ardahan, Çıldır, Güncel

Kaynak: AA

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