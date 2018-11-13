Ardahan'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı

Ardahan
'da kimliği belirsiz kişilerce 14 büyük baş hayvan çalındı.
Olay Ardahan merkeze bağlı Halilefendi mahallesinde meydana geldi. Bugün saat 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Vahapzade caddesi Kahramanlar sokak, Emrah Yıldız
' ait bir ahırda 14 büyükbaş hayvanı çaldı. Kimsenin olmadığı bir saatte ahıra gelen hırsızlar, 14 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Posof
ilçesinden hayvanlarını satmak için Ardahan'a getiren Şemistan Boy ve Yılmaz Şimşek
, hayvanlarını Emrah Yıldız'ın ahırına bıraktı. Sabah
saatlerinde ahıra giden Şemistan Boy ve Yılmaz Şimşek, hayvanların ahırda olmadığını fark ederek durumu emniyete haber verdi. Olay yerine gelerek inceleme başlatan emniyet zanlıların peşine düştü. - ARDAHAN