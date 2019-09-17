Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

Ardahan
'ın Göle
ilçesinde çalınan 8 büyükbaş hayvandan 7'si, jandarma ekiplerince Kars
'ta bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Göle ilçesi Senemoğlu köyünde besicilik yapan Faik ve İsmail Yeni, merada otlayan 8 büyükbaş hayvanlarının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Kars'ın Susuz ilçesine götürüldüğünü tespit etti.
Bunun üzerine Susuz'a operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 8 büyükbaş hayvandan 7'sini bir kamyonette buldu.
Bulunan hayvanlar Ardahan'a getirilerek sahiplerine teslim edildi.
Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Çalınan diğer büyükbaş hayvanın ise bulunmasına çalışıldığı öğrenildi.