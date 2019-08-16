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Ardahan'da cami açılışı

Ardahan'ın Göle ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Anneler Camisi, törenle ibadete açıldı.

16.08.2019 15:27 Ardahan'da cami açılışı
Ardahan'ın Göle ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Anneler Camisi, törenle ibadete açıldı.
AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, açılışta yaptığı konuşmada, caminin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "İmam hatip öğrencilerimizin müezzinlik, hutbe, namaz ve ezan gibi ibadetleri rahatlıkla uygulamalı yapmalarını istedik. Bu amaçla bu camiyi ilçemize kazandırdık. Camimizin ilçemize hayırlı olmasını, daha başarılı öğrenciler yetiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Açılışa, Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Ardahan İl Müftü vekili Turgut Topaloğlu ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan, Göle, Güncel

Kaynak: AA

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