Ardahan'da Cami Yapımı İçin Arsa Bağışlandı

Ardahan
Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, merkez Atatürk
Mahallesi'nde cami yapımı için bir dönüm arsa bağışında bulundu.
Kooperatif Başkanı Selahattin Yılmaz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları Atatürk Mahallesi'nde caminin olmayışını büyük bir eksiklik olarak gördüklerini söyledi. Söz
konusu eksikliğin giderilmesi için diyanete sanayinin üst kısmında bir dönüm arsa bağışında bulunduklarını belirten Yılmaz, "Bu konuda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy
ile muhtarımız İbrahim Özer
'in büyük emekleri oldu. Bizde bu emeklerin boşa çıkmaması ve mahallelinin camiye kavuşması için en ideal olan bölgede arsa bağışında bulunduk. Hayırlı olsun." dedi.
Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer de mahallesinin en önemli eksiğin cami olduğunu belirterek, bu süreçte emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.
Mustafa Kemal Atatürk,Ardahan
16 Aralık 2018 Pazar 15:55