Ardahan'da Cezaevi Görevlileri Arasında Kavga: 1 Ölü

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Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü.Merkez Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Açık görüş ziyaret kabul yerindeki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kuşdili'yi bıçaklayan şoför, sonra kendisini yaraladı.Çevredekilerce Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kuşdili, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Fatih D. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kuşdili'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.